"Сертификация предназначена для подготовки тайских туроператоров к возвращению туристического потока после открытия границ. Проект позволит быстрее восстановить туристический сектор и смягчить социально-экономические последствия связанного с коронавирусом кризиса", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе ТАТ.

Сейчас ТАТ прорабатывает проект сертификации в рамках кампании Amazing Thailand совместно с министерствами здравоохранения, туризма и спорта, бюро конгрессов и выставок Таиланда, советом по торговле страны и федерацией курортов.

"В процессе работы устанавливаются критерии отбора туристических заведений и услуг. Затем будут рассмотрены заявки и сформирована рекламная кампания для продвижения объектов, прошедших сертификацию", — рассказали в ТАТ.

В управлении отметили, что для прохождения сертификации объекты должны будут строго следовать указаниям по контролю за распространением COVID-19, разработанным министерством здравоохранения страны, принимать особые меры для обеспечения безопасности туристов. В туристических учреждениях и общественных предприятиях, таких как сувенирные магазины и рестораны, должны соблюдаться все правила санитарии, гигиены и безопасной работы, а также контроль персонала. Транспортные предприятия, включая наземное и авиасообщение, также должны будут соблюдать стандарты безопасности.