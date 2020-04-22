Власти города, по данным СМИ, запретили въезд в город для всех транспортных средств без местных номеров. Также в город не могут попасть те, кто не проживает в нем. Местным жителям, чтобы перемещаться из района в район, требуется QR-код на телефоне, который подтверждает, что они здоровы.

Местным жителям нельзя выходить на улицу без медицинских масок, сообщает BBC.

В Харбине, административном центре граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, проживает около 10 млн человек.

На данный момент в городе выявлено 52 случая коронавируса.

Ранее власти Харбина уже ввели 28-дневный карантин для тех, кто приехал из-за границы.