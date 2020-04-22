Так, вновь заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в министерстве здравоохранения Ирана, несмотря на то, что за сутки в этой стране скончались 94 человека с COVID-19, что на шесть больше, чем накануне.

"Постепенная тенденция в сторону понижения в случае инфицирования (COVID-19 — ИФ) продолжает сохраняться", — сообщил представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

По данным на 22 апреля, число инфицированных в стране достигло 85996, общее число умерших с коронавирусом составляет 5931.

В Испании также в последние дни наметилась некоторая стабилизация ситуации и общая тенденция к снижению количества летальных исходов.

В стране за сутки скончались 435 пациентов с коронавирусом, это на пять больше, чем накануне, сообщил Минздрав страны в среду.

Испания остается второй страной в мире после США по количеству инфицированных. Сейчас в стране диагностировано более 208 тыс. инфицированных, более 21,7 тыс. пациентов скончались, 85,9 тыс. вылечились.

В Бельгии за последние сутки умерли 266 заразившихся коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 6262, сообщили представители Минздрава страны в среду на пресс-конференции в Брюсселе.

Общее число выявленных заражений в стране с начала эпидемии составляет 41 889 случаев.

В то же время представитель антикризисного центра Стевен Ван Гюхт заявил, что при сохраняющейся высокой смертности нынешняя статистика по коронавирусу дает основания полагать, что Бельгия уже прошла пик эпидемии примерно 12 апреля.

В Германии отмечается прогресс в тестировании вакцины против COVID-19. Немецкий Федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов PEI (Институт Пауля Эрлиха) выдал первое разрешение на клиническое тестирование вакцины от коронавируса.

Тестовую вакцину произвела компания из города Майнц Biontech, теперь она может тестировать ее на добровольцах.

Всего в мире с начала пандемии коронавируса COVID-19 диагностировано 2 580 637 случаев заражения, зафиксировано 179069 летальных исходов.

Тем не менее, 705 360 заболевших выздоровели.

На данный момент болеют 1696208 человек, 57208 из них находятся в тяжелом состоянии.