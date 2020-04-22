"Невозможно дать точную цифру, но если необходимо назвать примерное число, я бы сказал, что речь идёт о нескольких сотнях", — сказал Салливан журналистам в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что посольство сделает все возможное, чтобы помочь таким гражданам вернуться на родину, если они изъявят такое желание.

"Мы организовали специальный чартер, и смогли репатриировать более ста американских граждан и резидентов. Мы на связи ещё с несколькими сотнями граждан, либо уже вернувшихся в США коммерческими рейсами, либо которые планируют это сделать в ближайшее время", — добавил посол.