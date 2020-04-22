Как говорится в пресс-релизе авиаперевозчика, чистый убыток в январе-марте составил $534 млн, или $0,84 в расчете на акцию, по сравнению с $730 млн прибыли, или $1,09 на акцию, в первом квартале 2019 года.

Убыток без учета разовых факторов составил $0,51 на акцию по сравнению с прибылью в размере $0,96 на акцию годом ранее. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных FactSet.

Выручка рухнула на 18%, до $8,59 млрд с $10,47 млрд при среднем прогнозе аналитиков в $9,2 млрд.

Delta сообщила, что ждет падения выручки на 90% во втором квартале.

Загруженность рейсов в первом квартале снизилась до 73,1% с 82,7% годом ранее. Аналитики в среднем ожидали показатель на уровне 79,1%.

Delta намерена замедлить темпы расходования денежных средств со $100 млн в день на конец марта до $50 млн в день к концу июня. Авиакомпания ожидает, что объем ликвидности к концу второго квартала составит $10 млрд по сравнению с $6 млрд на текущий момент. Финансовый директор Delta Пол Якобсон согласился перенести свой запланированный уход в отставку, чтобы помочь компании в период кризиса.

Авиаперелеты практически полностью прекратились в связи с тем, что многочисленные страны мира ввели ограничения на поездки и закрыли границы. Объем пассажирских перевозок в США рухнул на 95%, и авиакомпании ожидают, что опасения, связанные с коронавирусом, окажут значительное давление на спрос на перелеты в ближайшем будущем.

Delta отчитывалась о годовой прибыли на протяжении 10 лет подряд и ждала сохранения активного спроса в 2020 году. Компания в последний раз зафиксировала квартальный убыток в четвертом квартале 2014 года.