"Да, думаю, это (продлить ограничения на майские праздники) важно", — сказал Брико в среду на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что в других странах, где статистика заражений пошла на спад, не отменяют меры по самоизоляции, дистанцированию, какие-то послабления есть, но меры сохраняются. "Поэтому у нас в стране, я думаю, они должны быть сохранены, а после майских праздников будет видно", — заявил Брико.

Он также высказал мнение, что лишь через неделю можно будет говорить о том, достигла ли Россия пика или плато заболевания новым типом коронавируса.

"Последняя неделя — было 8-10% случаев (прирост ежедневно), это меньше, чем ранее, было 15-17%. Но говорить о том, что мы достигли пика, тем более плато — преждевременно", — сказал эксперт.

"Нужно отслеживать ситуацию, посмотрим, что будет. Минимум неделю надо, чтобы сделать какие-то заключения", — полагает Брико.

"Хотелось бы верить, что это произойдет, но пока не можем делать заключения о пике или плато", — подчеркнул он.