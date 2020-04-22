Самолет приземлился в 21:00 (14:00 мск). Вывозной рейс выполнила авиакомпания S7.

Ранее Минтранс сообщил, что в среду во Владивосток из Бангкока вернутся 146 взрослых и 32 ребенка.

Следующий вывозной рейс во Владивосток запланирован на пятницу из индонезийского Денпасара (остров Бали).

Как сообщалось, 19 апреля вывозным рейсом из Токио во Владивосток доставлены 123 россиянина, большинство из них — жители Приморья. 18 апреля из Бангкока в Приморье прилетели 195 россиян, в том числе 40 детей.

Ранее "Интерфаксу" в Минтрансе РФ сообщили, что с 20 марта по 21 апреля вывозными рейсами на родину доставлены более 170 тысяч россиян.