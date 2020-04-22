Материалы закупки отражены в системе "СПАРК-Маркетинг".

В настоящее время в отрасли пассажирских авиаперевозок применяются "современные методы управления доходами на рейсах и пассажирскими потоками, основанные на динамическом ценообразовании с учетом спроса на маршрутах", говорится в материалах. Этот подход "изначально был разработан, научно обоснован и применен за рубежом", а сейчас "активно применяется российскими авиакомпаниями на основании Воздушного кодекса".

"Вместе с тем в современных условиях российского антимонопольного законодательства для указанного выше метода не существует научно-практической базы, доказывающей эффективность и необходимость применения такого метода. Вследствие чего авиакомпании, а именно ПАО "Аэрофлот" как лидер отрасли, сталкиваются с систематическими запросами надзорных и регулирующих органов о правомерности и обоснованности применения принципа динамического ценообразования", — отмечается в материалах закупки.

В связи с этим, констатирует "Аэрофлот", "имеет место необходимость проведения научно-исследовательской работы, по итогам которой в РФ появится теоретическая оценка действующих способов управления доходами на рейсах, которая станет основой дальнейшей работы с государственными регулирующими и контролирующими органами". Проект "значительно снизит риски судебных издержек, связанных с проверками со стороны контролирующих органов по стратегии ценообразования "Аэрофлота", считают в компании.

Максимальная стоимость исследования — 18,9 млн руб., оно должно быть готово к декабрю 2020 г.

Ценообразование тарифов российских авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота", нередко становится объектом внимания Федеральной антимонопольной службы. Так, в 2016 году ФАС проверяла обоснованность цен на билеты "Аэрофлота" на дальневосточных маршрутах, в 2017-м — подозревала в ценовом сговоре "Аэрофлот", S7 и "Якутию" на рейсах между Москвой и Якутском.

В том же году глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что система бронирования Amadeus, которой пользуются многие российские перевозчики, устанавливает цены на билеты таким образом, что у регулятора возникают подозрения о нарушении конкуренции на рынке. Разобраться с этим вопросом поручал президент Владимир Путин. По результатам проверки ФАС сообщала, что причиной "необоснованного роста цен" могло стать вмешательство в алгоритмы программного обеспечения самих авиакомпаний. "Авиакомпании все, от "Аэрофлота" до других, говорят, что это машина в автоматическом режиме устанавливает цены в зависимости от повышенного спроса. Мы точно установили, что никакая это не машина, а делаются эти алгоритмы вручную, и творцом является никакой не робот", — заявлял Артемьев.

Одно из последних громких заявлений ФАС о тарифах "Аэрофлота" было в марте этого года. Ведомство требовало "устранить нарушения в ценовой политике на авиабилеты" на рейсы, которыми компания вывозит российских граждан из-за рубежа в связи с пандемией COVID-19. В "Аэрофлоте" на это заявляли, что "не предпринимали никаких действий, направленных на увеличение стоимости билетов", а саму информацию об этом называли "систематическими информационными вбросами и слухами".