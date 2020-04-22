"По проекту над оставшимся ярусом колокольни будут воссозданы два яруса звона. Таким образом, высота храма составит 44.5 м, общая площадь здания порядка 1 500 кв.м. Средняя вместимость храма -160 молящихся", — говорится в сообщении.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила, что авторы проекта, который поддержала архитектурная комиссия, проделали большую работу по изучению архивных фотоматериалов, привлекли профессиональных реставраторов к воссозданию фасадов.

Храм Успения Пресвятой Богородицы был построен в селе Гжель в 1859 году по проекту архитектора Казимира Гриневского. В советское время он был закрыт и лишился колокольни.

Проект, представленный в Мособлархитектуру, предполагает реконструкцию здания в первоначальных формах и пропорциях и приспособление для совершения богослужений.

Храм относится корабельному типу: молельный зал, притвор и колокольня собраны в единую линейную композицию. Колокольня, от которой в настоящее время остался лишь нижний ярус, вырастает над главным входом.