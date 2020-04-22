"По данным рабочей группы Росавиации, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, с 13 по 21 апреля выполнено 19 вывозных рейсов. Домой вернулись 3632 россиян. Всего с 20 марта по 21 апреля в РФ вернулись 170 286 соотечественников", — сообщили в Минтрансе.

В ведомстве отметили, что в среду во Владивосток из Бангкока вернутся 146 взрослых и 32 ребенка, а из Новосибирска в Бишкек отправятся 195 граждан Киргизии. Обратным рейсом в Россию прилетят более 100 соотечественников.

22 апреля авиакомпания "Уральские авиалинии" доставила в Ташкент из Москвы 155 граждан Узбекистана, а из Ташкента в Москву — 48 человек, 18 из них — граждане Белоруссии.

"Также сегодня ожидаются два рейса авиакомпании Turkish Airlines из Стамбула в Москву. На них из России вывезут граждан Турции. Ожидается, что на самолетах турецкой авиакомпании в Москву будут доставлены россияне", — сказали в Минтрансе.