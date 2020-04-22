"Росавиацией в рамках Рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 27 апреля. Планируется, что российские авиакомпании выполнят рейсы из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте", — сказали в Минтрансе.

Там отметили, что два рейса запланированы на 23 апреля. "Сибирь" привезет россиян из Бангкока в Новосибирск и Красноярск. В этот же день запланирован рейс "Якутии" по маршруту Денпасар — Владивосток (прибытие в аэропорт назначения — 24 апреля).

"24 апреля ожидается пять вывозных рейсов. "Уральские авиалинии" выполнят рейс из Гоа в Новосибирск и Екатеринбург, а также рейс из Аликанте в Нижний Новгород. Планируется рейс "Сибири" из Пхукета в Новосибирск. Из Денпасара в Казань и Сочи запланирован рейс "России". Во Владивосток из Сеула ожидается рейс "Авроры", — сообщили в ведомстве.

По данным Минтранса, 25 апреля запланированы два вывозных рейса из Бангкока в Южно-Сахалинск и Хабаровск, а также рейс "Уральских авиалиний" из Бангкока в Иркутск и Казань. 26 апреля также планируется доставить россиян из Гоа в Уфу, а также из Бангкока в Петропавловск-Камчатский.

"Прорабатывается вопрос организации 27 апреля сложного вывозного рейса из Маврикия, Танзании и Сейшельских островов. К нему готовится Royal Flight.

Utair ведет подготовку другого сложного рейса по маршруту Денпасар — Фиджи — Денпасар — Бангкок — Сургут. Он запланирован на 27 апреля", — добавили в министерстве.