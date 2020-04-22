"Предложение о временной отмене курортного сбора сейчас обсуждается. Окончательная позиция по срокам пока не сформирована, решение будет приниматься в ближайшее время", — заявила Балаева в ходе онлайн пресс-конференции.

Она напомнила, что на федеральном уровне в законодательство уже внесены соответствующие изменения.

В середине апреля, Госдума РФ приняла закон, предоставляющий региональным властям право временно не взимать курортный сбор. При этом отдельным законом субъекта РФ будет устанавливаться срок такого приостановления исходя из реальной ситуации.

Закон касается проводимого в настоящее время эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае.

Как сообщалось, курортный сбор в Краснодарском крае взимается с 16 июля 2019 года в Анапе, Сочи, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Его размер составляет 10 рублей в сутки. От уплаты, кроме 19 льготных категорий граждан, предусмотренных федеральным законом, освобождены также постоянные жители региона. Полученные от сбора средства должны направляться только на развитие курортной инфраструктуры.