Законопроект был принят Госдумой во втором и третьем чтении 17 апреля, в этот же день его одобрил Совет Федерации.

Принятый закон позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса при расчете налога на прибыль не учитывать в нем субсидии, полученные из бюджета в рамках помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией. Нормы касаются не всех предприятий, а только тех, кто по состоянию на 1 марта был включен в реестр предприятий МСП и кто работает в отраслях, пострадавши от COVID. Сейчас к данным отраслям отнесена деятельность автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозкам; деятельность в области искусства и организации развлечений; физкультура и спорт; деятельность санаторно-курортных организаций; туризм; гостиничный бизнес; общественное питание; организация конференций и выставок; работа салонов красоты и парикмахерских; химчисток; ремонт компьютеров; негосударственные образовательные учреждения. В реестр, по данным ФНС, включено 5,980 млн субъектов МСП, это 15 млн 248 тыс. 464 работника (и это без учета ИП, которые не привлекали работников).

Расходы, которые произведены за счет бюджетных субсидий, также не будут учитываться в базе по налогу на прибыль. Кроме того, если покупка оплачена за счет таких средств, налогоплательщик вправе принять НДС к вычету и не восстанавливать. Если налогоплательщик применяет УСН, то подобные субсидии также не нужно отражать ни в доходах, ни в расходах.

"Скорее всего, в виде субсидий будет оформлена безвозмездная помощь малому и среднему бизнесу на неотложные нужды, о которой говорил президент. При сохранении уровня занятости работодателю из малого и среднего бизнеса выделят по 12 тыс. 130 руб. на каждого сотрудника в апреле и мае", — говорится в обзоре "Консультант плюс".

Как сообщалось, 15 апреля президент РФ сообщил, что субъекты МСП получат прямую безвозмездную помощь на неотложные нужды, в том числе на выплату зарплаты и сохранение ее уровня в апреле и мае. Главное и единственное условие — сохранение уровня занятости не менее 90% от штатной численности на 1 апреля. Размер помощи — 12 тыс. 130 руб. в месяц на каждого сотрудника. Для ее получения нужно будет в течение мая дистанционно подать заявку. Первую выплату (за апрель) работодатели смогут получить 18 мая. За май средства переведут в июне.

Поправки в НК РФ также предоставляют право налогоплательщикам, уплачивающим в налоговом периоде 2020 года ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного периода, право перейти до окончания 2020 года на уплату данных платежей исходя из фактической прибыли (начиная с отчетного периода четыре месяца, пять месяцев и так далее до окончания календарного года), при этом сумма авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет, определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей. "При переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли, начиная с отчетного периода четыре месяца, налогоплательщик обязан уведомить об этом налоговый орган не позднее 8 мая 2020 года", — говорится в пояснительных материалах к закону.

Закон также меняет условия, при соответствии которым организации не уплачивают в течение отчетных периодов ежемесячные авансовые платежи. В частности, уплачивают только квартальные авансовые платежи организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации не превышали в среднем 15 млн рублей за каждый квартал. Закон повышает эту планку до 25 млн рублей за каждый квартал.

Подписанный закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.