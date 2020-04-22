"Если говорить про наши генеральные планы, то они измеряются в музеях — новых, но очень актуальных для нашего региона, над появлением которых мы в той или иной степени интенсивности работаем. Например, мы легко представляем себе появление в крае Морского музея, Музея литературы русского Востока, Музея истории Гражданской войны", — сообщил в интервью агентству "Интерфакс — Дальний Восток" директор Музея истории Дальнего Востока Виктор Шалай.

Он отметил, что команда музея уже провела предварительную работу.

"Все, что могли на данном этапе, мы сделали: обосновали актуальность, проанализировали коллекции, предположили, в каких местах они могли бы размещаться. А дальше нужно просто ждать удобного часа", — уточнил Шалай.

Во Владивостоке свыше 20 музеев и их филиалов. Город пережил два так называемых "музейных бума": в 1970-х и второй половине 1990-х годов. На девяностые годы пришелся расцвет частных музеев и возобновление деятельности законсервированных музеев.

Как сообщалось, Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева основан в 1884 году как музей Общества изучения Амурского края. Открыт для посетителей 30 сентября 1890 года. 4 сентября 1945 года музею было присвоено имя русского путешественника, географа, этнографа, исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева. За 30 лет, прожитых на Дальнем Востоке, Арсеньев провел 12 крупных экспедиций, открыл более 200 археологических памятников и собрал обширные коллекции, пополнившие музейное собрание.

В конце 2019 года по поручению президента России Владимира Путина музей перешел в федеральное подчинение — организация поменяла название на "Музей истории Дальнего Востока имени В.К.Арсеньева" и сменил статус на федеральный.