"Пассажиров 228. Практически все паломники, большинство из них — дагестанцы. Несколько пассажиров из Чечни и Ингушетии. Они не могли попасть домой после совершения малого хаджа из-за ситуации с коронавирусом в мире", — сказал собеседник агентства.

По его словам, россиян на родину доставила авиакомпания Utair.

"После осмотра врачами Роспотребнадзора всех этих людей поместят в санаторий "Леззет", расположенный в поселке Манаскент Карабудахкентского района. Они будут там находиться на изоляции сроком на 14 дней", — сказал представитель аэропорта.

С 27 марта 2020 года из-за коронавируса Россия закрыла все международные авианаправления. Россиян доставляют на родину специальными рейсами.