"Мы уже обсудили с Чешской Республикой (эту тему — ИФ), они подготовят свои предложения, а мы — свои", — заявил радиостанции HRT министр туризма Хорватии Гари Каппелли.

"Мы зависим от иностранных туристов", — добавил он.

По данным ряда СМИ, в таком случае чехам для отдыха в Хорватии может понадобиться сертификат, подтверждающий, что они не заражены коронавирусом. Предполагается, что они смогут отправиться в Хорватию на самолете или сухопутным путем.

Инициативу в начале апреля предложили чешские туроператоры, и власти обеих стран ее поддержали. На прошлой неделе премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что обсудил со своим чешским коллегой Андреем Бабишем возможные варианты.

Хорватские СМИ полагают, что подобный вариант может также применен с Австрией и Венгрией.

В прошлом году Хорватию посетили порядка 20 млн туристов, среди них граждане Чехии — 700 тыс. В Хорватии проживает 4,2 млн человек, особый режим в связи с коронавирусом там действует с конца марта и продлится как минимум до 4 мая. В стране выявлен 1881 случай заражений Covid-19, скончались 47 человек.