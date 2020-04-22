"Мы рассматриваем все парки, ограничение уже действует в Нарымском сквере и на Михайловской набережной", — сказала она.

У входов в парки появляются объявления, напоминающие об административной ответственности за нарушения режима самоизоляции, также планируется натянуть оградительные ленты.

По словам Терешковой, часть скверов и парков в городе являются "транзитными", то есть горожане идут через них, например, к остановкам транспорта, там, возможно, будут перекрыты отдельные зоны.

Ограничения устанавливаются до 30 апреля включительно.

В Новосибирской области с конца марта действует режим повышенной готовности, разрешена работа промышленных предприятий, строительных организаций и предприятий сферы услуг, общее число работающих — около 770 тыс. человек.

Также в регионе действует режим самоизоляции, аналогичный тем, которые введены в других регионах.