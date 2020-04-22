Как рассказали в компании, 21 апреля специальным рейсом Royal Flight в Россию вернулись застрявшие туристы из Катманду (Непал) и Янгона (Мьянма). Самолет доставил на родину 158 человек.

"Перед выполнением рейса пилоты авиакомпании Royal Flight прошли дополнительную тренажерную подготовку под контролем руководства Росавиации. Необходимость отработки полета на симуляторе была обусловлена тем, что аэропорт Катманду из-за географических особенностей является одним из самых сложных в мире по заходу на посадку, и от летного экипажа требуются особые навыки для безопасного выполнения рейса", — добавили в пресс-службе.

Росавиация уточняет, что аэропорт Катманду находится высоко над уровнем моря, там имеются ограничения во взлетной и посадочной массе, в связи с этим он был выбран первым пунктом на маршруте вывозного рейса.



"Горный аэропорт непальской столицы Катманду считается одним из самых трудных для посадки воздушного судна мест в мире. Самолет садится в ущелье, на краю обрыва. Полеты выполняются только в дневное время. Превышение аэродрома над уровнем моря — 1350 м, длина ВПП — 3050 м", — говорится в сообщении ведомства.



Поскольку для выполнения полетов пилотам требуется специальная подготовка, с летным экипажем авиакомпании Royal Flight на базе Авиационного учебного и научно-исследовательского центра Boeing в Сколково была проведена тренажерная подготовка.