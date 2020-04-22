Первоначально заражение COVID-19 было подтверждено у одного из членов экипажа. После чего было принято решение проверить еще 56 человек, тесно контактировавших с ним.

Тесты 23 дали отрицательный результат на коронавирус, а 33 — положительный.

В том числе коронавирус выявлен у россиянина, находящегося на Costa Atlantica, заявили в посольстве РФ в Японии.

"Как нам сообщили, на борту находится один россиянин, который, к сожалению, инфицирован... По оценке медиков, сейчас его состояние опасений не вызывает", — говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

На борту круизного лайнера, экипаж которого насчитывает 623 человека, пассажиров нет.

Судно Costa Atlantica зашло в порт Нагасаки для ремонта в доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries и должно было покинуть Японию в конце апреля.