"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 5 236 в 78 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2 275 (43,4%)", — говорится в сообщении оперштаба, поступившем в "Интерфакс" в среду.

В Москве 2 548 новых зарегистрированных случаев за сутки, таким образом, общее число диагнозов в столице выросло до 31 981. В Московской области 631 новый случай, в Санкт-Петербурге — 294.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 57 999 случаев (+9,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", — говорится в сообщении штаба.

При этом за сутки от коронавируса в России выздоровели 547 человек, из них 210 — в Москве. За весь период выписаны 4420 человек.

По информации штаба, за сутки скончалось 57 человек с коронавирусом, а всего за весь период — 513.