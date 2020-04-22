"Международный аэропорт-долгострой Берлин-Бранденбург будет готов к открытию в октябре 2020 года. Это будет третий по величине аэропорт Германии. Предыдущие шесть попыток ввода в эксплуатацию воздушной гавани проваливались по различным причинам. Сейчас аэропорт полностью соответствует всем требованиям", — пишет издание.

Глава отвевающей за строительство аэропорта компании Энгельберт Лютке Дальдруп сообщил, что пандемия коронавируса облегчит открытие аэропорта в тестовом режиме уже в апреле, поскольку пассажиропоток в аэропортах Тегель и Шёнефельд составляет сейчас примерно 1-2% от обычного числа пассажиров. Предполагается, что такая динамика сохранится на протяжении еще нескольких месяцев.

При этом терминал 2 аэропорта вряд ли будет готов к открытию в октябре, поскольку большинство строителей из стран Восточной Европы находятся на карантине у себя дома. Некоторые магазины и кафе могут быть закрыты и в главном терминале.

Как сообщает Spiegel, после введения в эксплуатацию нового аэропорта Тегель прекратит свою работу. Дальдруп уже предложил федеральному правительству перевести все рейсы из Тегеля в аэропорт Шёнефельд. По его мнению, эта мера позволит сэкономить до 200 тыс. евро ежедневно. Однако пока власти не видят в этом необходимости. Как писали ранее немецкие СМИ, окончательное закрытие аэропорта Тегель запланировано на 8 ноября 2020 года.

Строительство новой воздушной гавани Берлин-Бранденбург началось в 2006 году. Первоначально аэропорт должны были сдать в эксплуатацию в октябре 2011 года.