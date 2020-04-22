"Куршская коса уже практически месяц закрыта для посещения туристами. Также не действуют и пропуска, которые получали в основном жители области. В результате отсутствие на косе большого количества людей привело к тому, что дикие животные, обитающие на ее территории, стали гораздо чаще появляться на глаза немногочисленным жителям поселков и лесникам нацпарка", — рассказала Большакова.

И это касается не только диких кабанов, которые и ранее могли выпрашивать еду у туристов, но и лис, косуль, лосей, бобров и других многочисленных обителей. Однако в нацпарке надеются, что поведение диких животных кардинально изменится после того, как Куршкая коса будет вновь открыта для посещения туристами после окончания периода самоизоляции, отметила пресс-секретарь.

Как сообщалось, по состоянию на начало 2020 года на Куршской косе обитало лосей — 15 особей, косуль — 79, кабанов — 24, пятнистых оленей — 62, лис — 47, зайцев-русаков — 24. Также здесь насчитывается примерно 40 бобров, 6 выдр, 30 куниц, 70 белок, 10 енотовидных собак, 5 горностаев, 5 норок, 10 барсуков, 5 хорьков и 6 ондатр.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.