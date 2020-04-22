"В международный аэропорт "Казань" прибыл борт, следовавший маршрутом Гоа (Индия) — Казань. Рейс доставил 171 пассажиров, 76 из которых жители Республики Татарстан", — сказала Галимова.

Прибывшие пройдут медицинское обследование и две недели будут находиться под наблюдением врачей на карантине в обсерваторе в санатории "Васильевский".

Ранее сообщалось, что днем во вторник в Казань рейсом из турецкой Антальи были доставлены 122 гражданина России, оказавшихся за рубежом и сообщивших о своем желании вернуться на родину.