"Сегодня идет тресковая путина, и многие местные жители хотят вернуться к привычному образу жизни и запастись на год треской на своих лодках. Мы считаем возможным к выходным разрешить такую рыбалку, но исключительно для местных жителей", — сообщил губернатор Андрей Чибис в видеообращении на своей странице в соцсети.

Глава региона отметил, введенные в начале апреля ограничения были приняты "во избежание притока большого количества туристов из крупных российских городов". Он отметил, что этот запрет оправдал себя и в результате среди жителей прибрежных населенных пунктов в Заполярье нет случаев коронавируса.

"Но если мы увидим, узнаем, установим факт того, что местные жители используют это для того, чтобы привлечь туристов и вывезти их на морскую рыбалку, то мы будем вынуждены вернуть вышеуказанные запреты", — предупредил Чибис.

Вернуться к традиционной рыбалке смогут рыбаки при условии, что они зарегистрированы в населенном пункте, из которого будут выходить в море. При этом на судне должно быть вдвое меньше людей, чем вмещает лодка. Также рыбаки должны использовать средства индивидуальной защиты. Сейчас муниципальные власти готовят списки таких рыбаков, они же будут выдавать разрешения.

Ограничение на использование маломерных судов действовало в Мурманской области с 4 апреля вместе с другими запретами в целях профилактики распространения COVID-19, и было закреплено в постановлении правительства Мурманской области. Вместе с тем, ограничение не касалось рыбопромысловых компаний.

В апреле в Баренцевом море идет тресковая путина. В это время расположенное на побережье село Териберка притягивает большое количество туристов и рыбаков из различных городов.

В 2019 году местные СМИ неоднократно сообщали, что жители Териберки жалуются на рыбаков-туристов, которые потрошили треску на берегу Териберки, не убирая мусор за собой.