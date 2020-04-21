Так, 1,7 млрд руб. предполагается возместить перевозчикам за февраль, 7,6 млрд руб. — за март и "далее ежемесячно", говорится в плане.

Кроме того, 2,1 млрд руб. планируется направить в качестве компенсации закрытия международных рейсов российским аэропортам.

Как уточняется, данные меры поддержки рассматриваются Минтрансом РФ как дополнительные.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявлял, что в качестве экстренной поддержки в условиях COVID-19 авиакомпании получат более 23 млрд руб. Эти деньги, по его словам, пойдут на лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств, выплату зарплат и оплату стоянки самолетов. Между тем, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, во II квартале 2019 г. постоянные расходы перевозчиков были более чем в 7 раз больше — на уровне 177 млрд рублей.

Российские аэропорты оценивали свои потери от коронавируса тоже намного больше 2,1 млрд руб.: только во II квартале отрасль получит не менее 27 млрд руб. убытка, заявляли в Международной ассоциации аэропортов.