Так, с 22 апреля начнут открываться магазины площадью до 800 кв. м, в общественном транспорте обязательно ношение масок.

Правило сохранять минимальную дистанцию в 1,5 метра сохраняется. Разрешается проведение частных или семейных мероприятий численностью до 20 человек. Также до 3 мая разрешается собираться компаниями не более 20 человек под открытым небом. С 4 мая число участников уличного мероприятия может быть увеличено до 50 человек. Помимо этого, с 4 мая в Берлине открываются музеи и образовательные учреждения.

Магазины и предприятия сферы услуг площадью более 800 кв. м пока остаются закрытыми, исключение составляют только рынки выходного дня, аптеки, магазины оптики, книжные магазины, садовые рынки, автозаправки, химчистки, магазины товаров для животных, автозапчастей и велосипедов. Спортзалы и бассейны Берлин открывать пока не планирует. Открываются зоопарки, с 4 мая разрешено открыться парикмахерским.

В минувшую пятницу правительство Германии в консультации с землями согласовало меры по послаблению ограничений в общественной жизни, введенных из-за пандемии коронавируса. Теперь каждая земля из 16 должна принять собственное решение — в большинстве земель магазины с понедельника открыты. Рестораны и бары закрыты пока по всей стране.