"Прибыло 143 человека. Среди которых 71 — это житель республики Татарстан, остальные из других регионов России", — уточнила она.

По словам Галимовой, необходимые санитарно-карантинные мероприятия будут проведены при помощи тепловизора прямо на борту. После чего пассажиров отправят на обязательную обсервацию в санаторий "Васильевский".

Все прибывшие пройдут медицинское обследование и две недели будут находится на карантине.

Ранее сообщалось, что во вторник в Казани ожидают два возвратных рейса "Уральских авиалиний" — из Турции и Индии со 198 российскими пассажирами на борту.

Также ранее сообщалось о 280 инфицированных коронавирусом в Татарстане.