Как заявила пресс-служба кабинета министров, речь идет о краткосрочных туристических визах, а также разрешениях на безвизовый въезд на 30 суток. Теперь они будут действовать до 31 июля.

Это уже второе продление виз, предыдущее действовало месяц с 26 марта, когда Таиланд ограничил авиасообщение и закрыл въезд иностранцам, по 30 апреля. Издание уточняет, что цель этой меры – избежать больших очередей в иммиграционных центрах и предотвратить таким образом распространение коронавируса.

Как сообщалось, среди застрявших в Таиланде после 26 марта иностранных туристов оказалось много россиян, которые в течение всего апреля постепенно возвращаются на родину.

Также правительство одобрило пакет мер поддержки экономики, пострадавшей из-за коронавируса, на сумму почти 100 млрд бат (230 млрд рублей). Таиланд может потерять более $40 млрд и до 10 млн рабочих мест из-за пандемии.