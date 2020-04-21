"Мы считаем предложенные условия несправедливыми. Понимая непростое положение, в котором сейчас находится рынок путешествий, мы пошли навстречу многим партнерам на время пандемии. Но мы не готовы соглашаться на ультиматумы, тем более когда они предполагают ухудшение коммерческих условий в несколько раз и снижение нашего дохода бессрочно почти до нуля, — передал Байцур через пресс-службу сервиса. — Мы сожалеем о завершении партнерства, но продолжим развивать сервис "Быстрое бронирование" с другими авиакомпаниями и агентствами".

Как сообщалось, "Аэрофлот" и "Победа" с 1 мая прекратят сотрудничество с Aviasales. Сервис отказался снижать размер комиссии за продажу билетов этих компаний, пояснили их представители. В условиях кризиса "многие партнеры пошли навстречу и пересмотрели условия договоров с "Победой", чтобы россияне могли себе позволить купить билет, когда завершится карантин", комментировала представитель "Победы".

"Мы расторгли прямой договор с "Аэрофлотом" и "Победой" и с 1 мая отключим эти авиакомпании от сервиса "Быстрое бронирование", который позволяет купить авиабилеты прямо на нашем сайте. Это не означает, что в результатах поиска не будет рейсов этих авиакомпаний — вы, как и раньше, сможете найти их билеты у нас и купить на сайтах агентств по тем же ценам", — уточнил Байцур.