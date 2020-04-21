"Я думаю, что театры откроются последними. Когда мы говорили с моими коллегами из музеев, там можно соблюсти некую дистанцию, какое-то количество людей, которое можно пропускать и говорить, что ближе, чем на полтора метра не подходите друг к другу и так далее. В театре это же невозможно. Невозможно сажать людей в зале на полторы тысячи мест, сажать только 400 и сажать их там через три места друг от друга — это все нереально, это будет неким абсурдом", — сказал Швыдкой в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он выразил опасение, что культура после окончания пандемии коронавируса станет самой ущемленной сферой деятельности в России.

"Культура будет самой ущемленной частью после выхода из пандемии, потому что, естественно будут решаться вопросы первейшей необходимости, прежде всего со школами, так выявилось на уровне образования... Из-за трагедии медицина сегодня на первом плане: и врачам, и медсестрам, и всему клиническому персоналу оказана серьезная финансовая поддержка. В культуре будет все значительно хуже, просто потому что почему-то так считается, что культура — это не предмет первой необходимости", — сказал Швыдкой.

Но, заявил он, на самом деле это не так: "если бы не огромный контент, который был заранее подготовлен — телевизионного, кинематографического, музыкального, театрального, ... то люди бы провели это время в уединении в более острых стрессах, чем они его провели".

Говоря о развитии нового искусства и его новых форм, Швыдкой отметил, что "конечно сегодня искусство онлайн, искусство виртуального креатива, искусство мемов, оно стало очень интересным, и это то, что никуда не уйдет".

Но, считает он, "люди хотят простого человеческого контакта, и в этом смысле, несмотря на то, что современное искусство, максимально использующее виртуальные возможности, тем не менее люди захотят прийти в настоящий музей, в живую библиотеку, в живой театр".