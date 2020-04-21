В ходе доклада главе государства в режиме видеоконференции, он выразил уверенность, что после завершения пандемии коронавируса, отрасль внутреннего туризма окажется в России очень востребованной.

"Нам бы очень хотелось, чтобы секторальные меры поддержки, которые сейчас разрабатываются по разным отраслям — и в автопроме, и в другой, скажем так, тяжелой промышленности — были предусмотрены и для гостинично-отельного бизнеса, чтобы не допустить череды банкротств в этой сфере", — сказал Алиханов в связи с этим.

В целом, говоря о ситуации с коронавирусом в регионе, губернатор назвал ее контролируемой.

По его словам, власти региона воспользовались предоставленными полномочиями по самостоятельному определению необходимых антикоронавирусных мер и возобновили работу промышленных предприятий. Он доложил, что у местных властей уже есть план и по запуску других секторов экономики по мере развития ситуации.

"Мы не хотим торопиться с этим, чтобы не допустить взрывного роста заболевших. Но, тем не менее, исходя из ситуации, которая будет складываться с заболеванием, будем принимать решение об ослаблении этого режима. Надеюсь, что ситуация сильно ухудшаться уже не должна", — добавил Алиханов.