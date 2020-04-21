"У нас туристическая отрасль начала бурно развиваться. Просьба переговорить с Андреем Рэмовичем Белоусовым (первый зампредседателя правительства РФ — ИФ), чтобы поддержку туристического направления включили хотя бы по финансированию нулевого процента. Это очень важно, потому что сейчас народ не поедет за рубеж, он будет здесь у нас отдыхать, и мы должны создать эти условия, не остановить процесс", — сказал Кожемяко в беседе с главой государства в ходе рабочей онлайн-встречи.

Губернатор отметил, что в Приморье в последние годы отмечался прирост турпотока, увеличилось количество регулярных рейсов из Республики Кореи и Японии.

"У нас была предусмотрена поддержка в этом направлении. Мы обсудим это. Спасибо, что напомнили", — ответил президент.

Как сообщалось, в последние годы Владивосток стал популярен среди туристов из регионов России, а также из стран Азии.

В прошлом году Приморье приняло более 941 тыс. (рост на 21%) зарубежных гостей. Наибольшую динамику показали страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Первое место на протяжении последних лет занимали граждане КНР (в 2019 году их было 450 тыс., рост на 8%), второе — путешественники из Южной Кореи (более 300 тыс., рост на 35%).