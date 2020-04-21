"Из конкретных мероприятий, которые будут реализованы на текущей неделе, запланированы два рейса. Один рейс "Уральских авиалиний", который вывозит югорчан, жителей Тюмени и жителей Ямала из Бангкока, этот рейс мы ожидаем 24 числа с прибытием в городе Сургуте", — сказал Зобницев на заседании оперативного штаба региона во вторник.

По его данным, вторым рейсом, маршрут которого будет проходить через Таиланд и Индонезию, планируется забрать 26 граждан РФ, которые находятся на территории государства Фиджи.

Далее будут вывезены жители ХМАО, ЯНАО и Тюмени с острова Бали (Индонезия) и вновь из Таиланда. "Планируем на этой неделе по Таиланду и Индонезии вывезти всех наших земляков", — подчеркнул Зобницев.

Он отметил, что ХМАО является единственным субъектом РФ, который планирует заказ чартерного рейса для вывоза земляков. О каком именно рейсе идет речь, он не уточнил.

Всего же за рубежом в 46 странах мира находятся 385 жителей ХМАО, часть из них возвращается в Россию другими вывозными рейсами и проходят карантин в Новосибирске, Москве, Екатеринбурге, Казани, Челябинске.