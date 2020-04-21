"Шестеро иностранных туристов – четверо мужчин и две женщины из Франции, США, Турции, Непала и Украины (2 человека) поселились в пещерах недалеко от города Ришикеш (штат Уттаракханд) на берегу реки Ганг, потому что у них не хватило денег на дальнейшее проживание в гостиницах. Путешественники прожили в пещерах 25 дней, прежде чем их наша полиция", — пишет издание.



Как отмечает газета, туристы приехали на отдых и поселились в гостиницах в округе Тихри-Гархвал. После того, как у них закончились деньги, иностранцы были вынуждены покинуть отели и искать убежище в пещерах. Путешественники покупали продукты на близлежащих рынках и готовили еду на костре. К моменту, когда их нашла полиция по наводке местных жителей, у группы заканчивались скудные запасы продовольствия и деньги.



Как рассказали в полиции, иностранные туристы были доставлены в больницу для прохождения медицинского осмотра и сдачи тестов на коронавирус, который не подтвердился ни у одного из граждан. После этого их поместили на двухнедельный карантин.



Уттаракханд – штат на севере Индии, расположенный преимущественно в Гималаях. Регион очень популярен у туристов, поскольку там много достопримечательностей, связанных с индуизмом. Город Ришикеш является основным центром изучения йоги. В лесах штата расположен национальный парк Корбетт, где водятся бенгальские тигры и другие представители местной дикой природы.