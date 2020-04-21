"Я не буду считать точно деньги, но это половина бюджета музея. Весь (имеющийся) бюджет музея уходит на зарплаты и обеспечение его жизнедеятельности, которое стоит очень дорого. Сейчас мы ведем переговоры с правительством, чтобы эти выпадающие доходы были компенсированы", — сказал Пиотровский во вторник на онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Директор Эрмитажа не исключил, что полное отсутствие доходов может сказаться на зарплатах сотрудников. "Разумеется, скажется. Сейчас мы перераспределяем деньги, которые у нас есть, чтобы поддержать тех, кто активнейшим образом продолжает работать", — подчеркнул Пиотровский.

"Мы сейчас ратуем за то, чтобы музеям были компенсированы те потери, которые они несут. А они несут большие потери: от нас все время требовали большую посещаемость и большие доходы. Сейчас их нет, они исчезли полностью. Практически все музеи потеряли примерно половину своего годового бюджета. Это, видимо, все-таки будут как-то компенсировать", — добавил он.

По словам Пиотровского, среди сотрудников Эрмитажа пока нет ни одного заболевшего COVID-19. "Не хочу сглазить, пока все сотрудники Эрмитажа здоровы. На сегодняшний день у нас ни одного больного коронавирусом", — сказал он.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что Минкультуры разрабатывает меры поддержки учреждений культуры и планирует возместить потерянную прибыль крупных театров и музеев из-за их вынужденного закрытия в связи с коронавирусом на ближайшие три месяца. Она отметила, что по каждому направлению культуры министерство разрабатывает комплекс мер поддержки.