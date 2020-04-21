"Когда все кончится, нам понадобится месяц для того, чтобы весь музей привести в состоянии готовности, и в следующий месяц он будет постепенно открываться. Считать трудно, посмотрим, сколько придет по итогам месяца после того, как музей откроется", — сказал Пиотровский.

Он предположил, что быстрее всего восстановится поток посетителей в театрах, за ними последуют музеи.

Пиотровский также сообщил, что Эрмитаж пока не отменил ни одной выставки из-за коронавируса, но сдвигает программу на два-три месяца.

"Мы ничего не отменяем. Все выставки пока сдвинули на два-три месяца примерно, и пока все они в таком состоянии находятся, согласованы с теми, от кого мы их должны получить. То же самое с выставками, которые Эрмитаж должен показать — в Эрмитаже-Амстердам, Эрмитаж-Выборг, Эрмитаж-Омск. Все это немножко отодвинулось, но все обязательно будет", — подчеркнул Пиотровский.

"Ничто не отменяется. Иногда возникают сложности, когда одна (выставка) "наезжает" на другую, но мы это все будем решать", — уточнил он.

Государственный Эрмитаж приостановил прием посетителей с 18 марта.