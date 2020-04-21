"Аэрофлот" и "Победа" направили в Aviasales письма с предложением снизить размер комиссии или расторгнуть договор. Метапоисковик выбрал второй вариант", — сказал источник.

Посетитель на сайте метапоисковика выбирает вариант и, кликая по ссылке, переходит на сайт продавца билета, за каждую продажу метапоисковик получает комиссию, пояснил собеседник. Эта комиссия включается в тариф авиакомпании, но "чем она выше, тем меньше у авиакомпании лаг для снижения тарифа".

Официальные представители "Аэрофлота" и "Победы" подтвердили, что приостанавливают сотрудничество с Aviasales с 1 мая.

"Мы действительно направили агрегатору уведомление об изменении комиссионного вознаграждения. Агрегатор принял собственное решение — о расторжении договора. В условиях существенного внешнего давления мы реализуем ряд мероприятий, связанных с оптимизацией затрат", — сообщила журналистам пресс-секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова. По ее словам, компания планирует сосредоточиться на продвижении собственного сайта и мобильного приложения.

"Мы видим сейчас серьезное снижение покупательской возможности и сосредоточены на максимальном сокращении расходов, чтобы предлагать клиентам более выгодные тарифы. В условиях кризиса многие наши партнеры пошли навстречу и пересмотрели условия договоров с "Победой", чтобы россияне могли себе позволить купить билет, когда завершится карантин", — заявила официальный представитель "Победы".

Комментарием Aviasales "Интерфакс" пока не располагает.