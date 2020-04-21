"Согласно действующему закону, страхование ответственности туроператоров предполагает выплату возмещения в случае, если туроператор заявил о невозможности выполнить обязательства перед клиентами. В текущих условиях, когда деятельность туроператоров де-факто не возможна, риск наступления страхового события по такому договору равен 100%. Это делает невозможным использование страховых механизмов для гарантирования выполнения туроператорами своих обязательств", — цитирует Юргенса пресс-служба ВСС.

По его словам, в ноябре 2019 года страховщики направляли свои предложения о возможных вариантах реформы в Минэкономразвития, Ростуризм, Банк России и Минфин.

Как напомнили в ВСС, договор страхования ответственности туроператора – лишь один из трех возможных механизмов финансового обеспечения туроператоров. Закон об основах туристской деятельности предусматривает в качестве финансового обеспечения еще два инструмента — банковскую гарантию и фонд персональной ответственности в сфере выездного туризма (фонд должен составлять не менее 7% от общей цены проданного туроператором туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год).

"У страховщиков по действующим договорам застрахована ответственность туроператоров на 16,5 млрд рублей. Учитывая, что сборы страховщиков на этом рынке составляют порядка 256 млн рублей в год, такой размер совокупной ответственности, которая вот-вот может обернуться страховыми возмещениями, для этого рынка катастрофичен", — сказал Юргенс.

Как сообщалось, Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в ЦБ список страховщиков, которые отказывают туроператорам в заключении договоров страхования финансовой ответственности перед туристами. По данным ассоциации, с этой проблемой сталкиваются туркомпании по всей стране. Лишь единичные страховые компании готовы страховать туроператорский бизнес.