По его данным, средняя стоимость авиабилетов, приобретенных россиянами с 1 по 15 апреля 2019 года, составляла 10143 рубля, а в апреле 2020 года она снизилась до 6173 рубля. При этом объем перелетов снизился на 95%, а число возвратов превышает число броней.

Как отметил Константинов, при планировании путешествия есть ряд нюансов, которые следует учитывать. Среди них – необходимость соблюдать карантинные меры, закрытие большинства гостиниц и санаториев, будет ли вторая волна эпидемии и когда откроются границы.

"Да, сейчас есть возможность приобрести услугу в разы дешевле, но, тем не менее, мы должны это делать с оглядкой на то, что происходит. Может быть, попробовать спланировать путешествие на осень, а не на лето. При этом купить возвратные авиабилеты по внутренним направлениям на осенний сезон можно со скидками", — добавил он.

Как показал опрос, который Biletix провел среди своих пользователей, сейчас 87% россиян не готовы покупать авиабилеты. Изменить их решение могли бы гарантии полного возврата денег в случае отмены полета или изменений в расписании или большие скидки.

Константинов считает, что после восстановления авиасообщения в первую очередь будут востребованы традиционно популярные Краснодарский край и Крым. "Будет также популярен санаторно-медицинский туризм, миграционные поездки, отложенные командировки и непродолжительные туры по родному региону. Мы предполагаем, что деловой туризм восстановится быстрее, чем частный", — добавил он.