Первый пассажирский поезд после трехмесячного перерыва проследует по этому участку в среду.

На первом этапе ремонтных работ строители демонтировали рельсовые плети и более 6 тыс. железобетонных шпал. Затем была выполнена укладка пути по технологии LVT (low vibration track), позволяющей снизить вибрацию и динамическое воздействие на своды тоннеля. Предполагается, что уложенные таким образом рельсы обеспечат плавность хода, позволят увеличить скорость движения поездов и, следовательно, сократят время в пути.

Как отмечается, данная технология практически не требует текущего содержания путей. За 6 лет эксплуатации похожих объектов не было зафиксировано никаких отклонений заданных параметров.

Ремонтные работы на участке Чинары-Чилипси в Краснодарском крае были начаты 14 января. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД) сообщала, что в это время пассажирские поезда в сочинском направлении будут курсировать по измененному графику, приостанавливалось движение пассажирских поездов дальнего следования на участке Краснодар — Горячий Ключ — Туапсе и пригородных поездов на участке Горячий Ключ — Туапсе. Поезда дальнего следования в сторону Черноморского побережья были направлены по другим участкам СКЖД.

Лысогорский тоннель протяженностью более 3 км построен в 1978 году. После более чем 40-летней эксплуатации он потребовал капитального ремонта. Износ вызван, прежде всего, электрохимической коррозией, которая обусловлена сложными горно-геологическими условиями.