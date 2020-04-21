Он рассказал, что ВЦИОМ традиционно перед началом каждого летнего сезона спрашивает россиян, где они собираются отдыхать, а после его окончания – как они провели отпуск.

"В этом году мы также провели такое общероссийское исследование в два приема, в марте и апреле. Опрос россиян старше 18 лет проводился по телефону, в нем приняли участие 1600 респондентов, погрешность составляет порядка 2,5%. Респондентам задавался вопрос, где они планируют отдыхать на ближайших майских каникулах или летом 2020 года", — рассказал Родин.

В апреле 57% участников опроса заявили социологам, что планируют провести отпуск дома, 35% — на даче, 11% — в другом городе или селе России, 6% — на Черноморском побережье Кавказа, 4% — в Крыму, 3% — за рубежом, 2% — в странах бывшего СССР, 1% — в Прибалтике.

При этом среди других городов участники опроса выбирали, в первую очередь, Краснодар, Санкт-Петербург, Алтай. Среди других республик бывшего СССР – Абхазию, Белоруссию и Армению, среди других стран – Турцию, ОАЭ и Египет.

Родин подчеркнул, что участникам опроса также задавался вопрос о том, поменяли ли они свои планы на летний отдых. В марте лишь 17% заявили, что их планы поменялись, а 81% сказали, что нет. В апреле изменили планы уже 26% опрошенных, а 72% — нет. Среди причин изменений в марте россияне называли коронавирус (55%), рост курсов доллара и евро (17%), запрет на выезд (13%). В апреле второе место вместо ослабления рубля занял карантин (34%).

Также россияне ответили на вопрос, где они мечтают отдохнуть в России, если карантинные ограничения будут отменены. Чаще всего россияне называли Санкт-Петербург, Крым, Байкал, Сочи, Алтайский край, Камчатку и Москву.

Представитель ВЦИОМ напомнил, что весной 2019 года на такой же вопрос, где вы планируете провести летний отпуск, 39% заявляли, что поедут за границу, 31% — в Крым, 26% — на Черноморское побережье Кавказа, 13% — в другом городе или селе России, 12% — дома. По итогам летнего сезона россиянам задавался вопрос о том, где они провели отпуск. Оказалось, что 33% оставались дома, 27% отдохнули на даче, 11% — в другом городе, 8% — за границей, в Краснодарском крае и Крыму – соответственно 6 и 4%.