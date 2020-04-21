"К сожалению, сейчас пока заморожено авиасообщение. Надеюсь, что мы в ближайшее время сможем эту проблему решить", — сказал Лавров, выступая по видеосвязи в фонде публичной дипломатии им.А.М.Горчакова.

Он отметил, что не Россия стала инициатором разрыва дипотношений с Грузией, и готова их восстановить. "Но, наверное, надо будет дождаться, когда грузинские коллеги подойдут к этому вопросу", — добавил Лавров.

По его словам, Россия готова рассмотреть возможность открытия торгового представительства в Грузии.

"Не думаю, что это резко добавит каких-то преимуществ, но, если нам предложат, мы совершенно точно рассмотрим такую возможность", — сказал министр.