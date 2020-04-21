"План подготовлен в связи с многочисленными обращениями общественных организаций, научных деятелей Крыма и России. Мы руководствовались принципом необходимости создания всех условий для всестороннего изучения трагедии братоубийственной войны, чтобы объективно и беспристрастно вспомнить обо всех участниках событий", — сообщила на заседании министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Согласно опубликованному на сайте правительства проекту постановления, все мероприятия запланированы на ноябрь. В частности, власти Крыма намерены разработать туристические маршруты по памятным местам. В школах пройдут тематические уроки, в библиотеках и музеях — выставки и встречи с историками. В Ялте запланированы реконструкция исхода Белой армии и казачества под руководством Врангеля, литургия и молебен.

В октябре 1920 года генерал Петр Врангель отдал приказ об оставлении Крыма — у него не было сил и средств для борьбы с Красной армией. В общей сложности из Ялты, Евпатории, Керчи, Феодосии и Севастополя на сотне кораблей было вывезено в Константинополь около 150 тысяч человек: 50 тысяч военных, 6 тысяч раненых, остальные — гражданские лица, члены семей военных и чиновников.