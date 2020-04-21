Согласно законопроекту, электронная виза – это отдельная категория виз наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего лица. Предполагается, что она будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в Российской Федерации до 16 суток. Это в два раза больше, чем можно находиться в России по электронной визе сейчас.

"Заявление о выдаче единой электронной визы подается иностранным гражданином не позднее, чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в Российскую Федерацию", — следует из документа.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают, что принятие законопроекта затянулось, из-за чего Россия может недополучить иностранных туристов в 2021 году.

"Законопроект ждут три чтения в Госдуме, потом Совет Федерации, подпись президента, далее подготовка нормативных актов и определение списка стран. С нашей точки зрения, нормативно-правовые акты и список стран, откуда можно будет въезжать в Россию по электронной визе, должны быть опубликованы не позднее 1 сентября 2020 года. Иначе туроператоры не смогут сформировать предложения своим партнерам на сезон 2021 года, а Россия не получит около миллиона дополнительных иностранных туристов, которые захотят посетить страну по упрощенному варианту, это равнозначно 100-110 млрд рублей поступлений", — заявил президент РСТ Андрей Игнатьев порталу "Интерфакс-Туризм".

По его словам, обычно до 1 сентября текущего года идет формирование туров для европейского рынка, а в октябре-декабре осуществляются основные продажи на следующий сезон.

Руководитель комиссии РСТ по визовым вопросам Сергей Войтович отметил, что туротрасли необходимы эффективные меры по выходу из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. "Введение единой электронной визы – наилучший маркетинговый ход для въездного туризма", — заявил он.

Электронные визы для въезда в Россию действуют с 2017 года на Дальнем Востоке для граждан 19 стран, а с 2019 года – в Калининграде, Санкт-Петербурге и Ленинградской области для граждан 53 стран. Во всех трех регионах введение таких виз привело к росту въездного турпотока.