До этого момента максимальный лимит тех, кто мог находиться рядом друг с другом, составлял 10 человек. Новые правила будут действовать до 1 сентября, отмечает издание.

Дания в связи с угрозой коронавируса ввела ограничительные меры еще 12 марта — до того, как в стране были отмечены летальные исходы у инфицированных лиц.

С 15 апреля правительство начало ослаблять призванные сдержать вспышку коронавируса ограничения. Также в стране открыли детские сады и разрешили вернуться в школы детям до 11 лет.

Накануне в Дании возобновили работу предприятия малого бизнеса — парикмахерские, стоматологические кабинеты, школы вождения, тату-салоны. Но в стране до 10 мая закрыты кафе, рестораны, торговые центры, спортзалы.

По последним данным, всего в Дании скончались 364 человека с коронавирусом.