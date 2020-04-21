"Жить с коронавирусом — значит жить внимательно. До тех пор, пока нет вакцины, нужно быть осторожными. Мы согласны в том, что риск слишком велик. Полумеры ничего не дадут", — сказал Зёдер, которого цитирует таблоид Bild.

Ранее сообщалось, что власти Баварии задумались об отмене фестиваля. При этом все крупные фестивали и праздники в Германии до 31 августа запрещены.

Октоберфест ежегодно собирает в Мюнхене около 6 млн посетителей. В 2019 году они выпили 7,3 млн литровых кружек пива, съели 124 быка и 29 телят.