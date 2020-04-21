"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 5 642 в 78 регионах, в том числе выявлено активно и без клинических проявлений 2 567 (45,5%)", — говорится в сообщении штаба, опубликованном во вторник.

Из них в Москве — 3 083 новых случая, таким образом, общее число диагнозов в столице выросло до 29 433.

Еще 718 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Подмосковье, 127 — в Петербурге, 101 — в Нижегородской области.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 52 763 случая (+12%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", — говорится в сообщении штаба.

Штаб также сообщает, что в России за сутки умер 51 человек с коронавирусом. За весь период по России умерли 456 человек с коронавирусом.