Согласно действующей редакции правил, компании могут претендовать на отсрочку по налогам на четыре месяца, если их выручка за предыдущий квартал упала более чем на 10% год к году. Однако "существенное сокращение доходов авиакомпаний началось со второй декады марта 2020 г., что при росте данных показателей в январе и феврале не привело к общему падению за первый квартал на 10%", пишет глава АЭВТ Владимир Тасун первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову (копия письма от 16 апреля опубликована на сайте ассоциации). За первые три месяца года пассажиропоток авиакомпаний снизился лишь на 5,3%, но за первые две недели апреля — уже на 89%, а по состоянию на 13 апреля падение ускорилось до 95%, отмечает Тасун.

По его словам, у авиакомпаний возник резкий дефицит оборотных средств, необходимых для выплаты зарплат, содержания флота "и других неотложных платежей". Но из-за формального несоответствия правилам получения налоговых льгот во II квартале им придется уплатить в бюджет "значительный объем денежных средств по уплате налогов и взносов под угрозой применения принудительных мер взыскания, начисления пени, получения справок с наличием задолженности в бюджет". Это, в свою очередь, не позволит им участвовать в тендерах для получения субсидий на выполнение льготных перевозок.

Для решения проблемы АЭВТ просит продлить для пассажирских и грузовых авиакомпаний сроки уплаты налогов и страховых взносов, обязательства по уплате которых наступают в апреле-июне 2020 г., на шесть месяцев. Также организация просит дать перевозчикам право на отсрочку платежей вне зависимости от показателя выручки за предыдущий квартал и ввести упрощенный порядок подтверждения доходов.

АЭВТ объединяет 28 российских авиакомпаний, включая S7 и Utair.