"С подобной проблемой в АТОР обращаются туроператоры из разных концов страны. Среди компаний, которые отказались за последние две недели страховать финансовую ответственность туроператоров – "АльфаСтрахование", "Ингосстрах", РСО "ЕВРОИНС", СК "Согласие", "ДальЖАСО", "Рикс", "Боровицкое страховое общество", СК "Армеец", "Лексгарант", "Энергогарант", СК "Помощь", СК "Тит", СК "Гранта", СК "Гелиос", СК "Гайде", Объединенная страховая компания, СК "Экип" и СК "Согаз", — рассказали в АТОР.

По данным ассоциации, многие из этих компаний приостановили страхование ответственности туроператоров из-за ситуации с коронавирусом.

"Туроператоры по внутреннему туризму также сообщают, что абсолютное большинство страховых компаний, которые еще готовы страховать этот вид деятельности, увеличили размер страховой премии в 2-2,5 раза (с 20 до 50 тыс. рублей)", — добавили в АТОР.

По закону "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" помимо договора страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств перед туристами туроператоры могут использовать в качестве финансового обеспечения банковскую гарантию, а также сформировать фонд персональной ответственности (ФПО) в размере 7% от стоимости туров. В этом случае страховка или банковская гарантия не нужны. Однако практически все туроператоры выбирают заключение договора страхования ответственности.

Как сообщалось, месяц назад АТОР обратилась в Центробанк с письмом, в котором говорилось, что из-за массовых отказов страховщиков от работы с туроператорами из-за кризиса, связанного с коронавирусом, многие из компаний будут вынуждены уйти с рынка уже в апреле. Ассоциация просила регулятора предоставить поддержку страховым компаниям, которая позволила бы им не отказываться от сотрудничества с турфирмами. В свою очередь, страховщики расценили обращение АТОР как давление на свой бизнес. В ВСС заявили, что страхование туроператоров — это добровольный вид страхования, и компании сами вправе принимать решение, работать им с турбизнесом или нет.