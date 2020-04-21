"В Московском зоопарке родились два детеныша двугорбых верблюдов. Самец Шторм появился на свет 8 марта от самки Альбы, а самка Буря была рождена 12 марта самкой Понкой", — говорится в сообщении в Facebook зоопарка во вторник.

В пресс-службе рассказали, что верблюдицы приехали в зоопарк уже беременными в конце сентября. Сотрудники строго контролировали их состояние, оказывая помощь при необходимости.

"Первую неделю сотрудники сами выкармливали Шторма, спустя неделю мать начала кормить самостоятельно. Такие затруднения — не редкость у самок, которые рожают впервые. Всё это время сотрудникам приходилось сдаивать Альбу, чтобы предотвратить застаивание молока и, как следствие, воспалительных процессов в вымени (мастита)", — говорится в сообщении.

"Понка и Альба бережно заботятся о своих детях. Если те спят, а пора есть, то аккуратно пробуждают и кормят. Непрестанно наблюдают за их состоянием, запрещают далеко уходить, пропадать из виду. Причем верблюжата довольно активны — они могут следовать за матерью уже в первый день жизни", — отмечается в сообщении.

Оба детеныша родились на песчаной части вольера, которая максимально похожа на природные условия. "Роды у Альбы длились с 8 до 10 часов утра, у Понки — с 5:30 до 8 часов утра. Так что оба верблюжонка пришли в этот мир на рассвете. Будем надеяться, что их ждет прекрасное будущее. Мы постараемся обеспечить им все необходимое для этого", — рассказали в зоопарке.